Sākoties ūdensputnu medību sezonai, policija aicina nedoties medībās reibumā

Tāpat tiek vērsta uzmanība medību šaujamieroču un munīcijas lietošanas kārtības un drošības prasību ievērošanai. VP atgādina, ka ūdensputnu medību laikā kategoriski aizliegts izmantot pusautomātiskos šaujamieročus, kuros var vienlaicīgi ielādēt vairāk par trim patronām vai ar kuriem var šaut kārtām. Savukārt dabas liegumos atļauts lietot tikai munīciju, kura nesatur svinu. Tāpat ir aizliegts izdarīt šāvienus no braucošiem motorizētajiem ūdenstransportlīdzekļiem.

Ūdensputnu medības notiek ne tikai medību platībās, bet arī publiskās ūdenstilpēs, tāpēc pieļaujams, ka vienkopus ar medniekiem šīs ūdenstilpes izmantos arī atpūtnieki. Lai izvairītos no iespējamiem nelaimes gadījumiem medību vietās, likumsargi aicina medniekus būt apzinīgiem un ievērot visus medību drošības noteikumus, uzmanīgi apieties ar šaujamieročiem un rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību visas medību sezonas laikā.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, ūdensputnu medību sezona ilgst no augusta otrās sestdienas plkst.16 līdz 30.novembrim. No 12.augusta līdz 15.septembrim medīt atļauts trešdienās, sestdienās un svētdienās, savukārt no 15.septembra līdz 30.novembrim – katru dienu.