"220.lv": Vasarā interneta lietotāji aktīvāk iepērkas dienas pirmajā pusē; ziemā - vakarā

"Vasarā visaktīvākais laiks, kad interneta lietotāji iepērkas tiešsaistē ir laika posmā no pulksten 11 līdz 14, veidojot vienu trešdaļu jeb 33% no kopējā dienas pircēju skaita. Ziemas mēnešos šāda tendence nav novērota, jo visaktīvākais laiks, kad interneta lietotāji iepērkas tiešsaistē ir vakara stundās no pulksten 20 līdz 21. Pircēji, kuri iepērkas dienas un vakara stundās veido gandrīz pusi jeb 46% no diennakts pircēju skaita," sacīja "220.lv" mārketinga vadītāja Kristīne Kalēja.