No matu lentas un padomju laiku šujmašīnas līdz ģimenes biznesam

WUF KIDS kā bērnu apģērbu un aksesuāru zīmols radās 2016. gada pavasarī. Tas sākotnēji radies kā meitas un mamma hobijs, spontāna aizraušanās, kas divu gadu laikā ir pārtapis par nelielu uzņēmumu.​ Nelielā ģimenes uzņēmuma idejas autore ir divu bērnu māmiņa Madara Lange, un viņa kopā ar savu mammu Daigu ir apvienojusiess, lai darītu to, kas abām patīk un padodas.

"Ideja par WUF KIDS radās visnotāļ nejauši. Gribēju nopirkt meitai matu lentu, kas sargātu ausis no vēja un ūdens. Izstaigāju vairākus veikalus, taču iedomāto neatradu. Aprunājos ar savu mammu, kura bija mācījusies un strādājusi par šuvēju, vai viņa varētu uzšūt savai mazmeitai matu lentu," Madara stāsta, kā veikusi pirmos soļus pretim panākumiem. "Kopā aizbraucām uz audumu veikalu un izvēlējāmies tajā laikā pieejamos audumus, nopirkām hobija klases "overloku" un radījām pirmo matu lentu. Pa ceļam uz audumu veikalu jau bijām aizsapņojušās arī par biksēm, šortiņem, kas arī tika uzšūti. Ieguvām atzinību no saviem draugiem, kas vēlējās arī saviem bērniem mūsu radītos produktus. Sākotnēji šuvām tikai tuvākajiem, taču īsā laika posmā tas no spontānas aizraušanās izauga par mūsu darbu."