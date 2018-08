Miris Nobela prēmijas laureāts literatūrā Vidiadhars Suradžprasads Naipols

Naipolam iznākušas vairāk nekā 30 grāmatas, no tām populārākās ir satīriskie romāni "Māja Bisvasa kungam" ("A House for Mr.Bisvas") (1961) un "Brīvā valstī" ("In a free State") (1971), par kuru rakstniekem tika piešķirta Bukera prēmija.