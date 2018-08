Brīdina par intensīvu transporta un gājēju satiksmi Aglonas virzienā

Ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Rīgas, ir no Rīgas līdz Aizkrauklei pa Daugavas kreiso krastu pa autoceļiem Rīgas HES–Jaunjelgava un Bauska–Aizkraukle līdz Pļaviņu HES, tālāk dodoties pa Daugavas labo krastu pa Daugavpils šoseju līdz Nīcgalei, kur jānogriežas uz autoceļu Višķi–Nīcgale un jābrauc līdz Špoģiem. Tālāk var doties pa Rēzeknes–Daugavpils šoseju līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona un tad līdz Aglonai.

Savukārt ieteicamais maršruts, dodoties uz Aglonu no Kurzemes, ir pa Jelgavas šoseju līdz Rīgas apvedceļam A5, pa apvedceļu A5 līdz autoceļam Rīgas HES–Jaunjelgava un tālāk kā no Rīgas.

Ir divi ieteicamie maršruti, dodoties uz Aglonu no Vidzemes, - pa autoceļu Cēsis–Vecpiebalga–Madona līdz autoceļam Jēkabpils–Rēzekne, tad līdz Jēkabpilij un tālāk kā no Rīgas vai arī līdz Rēzeknei un tālāk pa Rēzeknes–Daugavpils šoseju līdz rotācijas aplim krustojumā ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona un tad līdz Aglonai.

LVC aicina autovadītājus neizmantot autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona posmu no Jēkabpils–Rēzeknes šosejas līdz Rēzeknes–Daugavpils šosejai, jo no Atašienes krustojuma līdz Steķiem un no Preiļiem līdz Bašķiem ir būvdarbu posmi ar kopumā desmit luksoforu posmiem, kas laiku ceļā pagarinās par pusotru stundu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē ir Jēkabpils–Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem, kur turpinās remontdarbi un ceļā paiet pusstunda. Divi luksoforu posmi ir arī no Rēzeknes līdz Ludzai. Savukārt uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene norit remontdarbi un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa stundu, jo ir pieci luksoforu posmi un vēl trīs metru platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem.