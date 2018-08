Sausums un karstums negatīvi ietekmēs šā gada ražu; lopkopjiem grūtības pabarot ganāmpulkus

Ūdens trūkums neizbēgami ietekmē arī kultūraugus un to ražu. “Sausumā un karstumā augi, sevi pasargājot no pārmērīgas ūdens izdalīšanas, paši aktīvā veidā aizver īpašas poras. Aizveroties šīm porām, tas nevar no gaisa uzņemt skābekli, ogļskābo gāzi – tā pēc būtības ir ķēdes reakcija, domino efekts, kur vienam procesam kavējoties, nenotiek nākamais process,” par sausuma ietekmi uz augiem un to ražu stāsta Latvijas Universitātes Botāniskā dārza vadītājs Uldis Kondratovičs.