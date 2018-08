"airBaltic": Vasaras mēnešos 7-8% lidmašīnu ir pilnībā piepildītas

Viņš norādīja, ka vidējais vietu piepildījums lidmašīnās gadā ir 70-75% un tas ir saistīts ar to, ka ziemas sezonā piepildījuma rādītāji ir krietni vājāki nekā vasarā. "airBaltic" mērķis ir vidējo gada rādītāju sasniegt tuvāku 80%, bet ne īpaši vairāk. "Statistika liecina, ka, tiklīdz vidējais vietu piepildījums ir virs 82%, pieaug to pasažieru skaits, kas tiek atstāti aiz borta, no kā mēs gribam izvairīties. Protams, vidējā piepildījuma kāpināšana arī nozīmētu vairāk lidmašīnu ar 80-90% aizpildījumu," paskaidroja Gauss.