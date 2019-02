Kas ir postroks?

Tieši «Talk Talk» ir uzskatāmi par vienu no postroka virziena aizsācējiem. Kaut arī daudziem mūzikas cienītājiem grupa ir pazīstama vairāk ar savu 80. gadu sākuma sinthy-pop posmu - līdz 1986.gadam, kad grupa izdod savu spēcīgāko albumu šajā žanrā «The colour of Spring». Taču dziesma «Chameleon Day» šajā ierakstā stipri atšķīrās no visa tā, ko «Talk Talk» bija darījuši līdz šim. Skaņdarbā dzirdams fragmentārs, nejaušs klavieru pavadījums, ļoti emocionāls dziedātāja Marka Holisa (Mark Hollis) vokāls un dīvaini skanošs pūšamais instruments. Jau 1988.gada ierakstā «Spirit of Eden» elektroniskais skanējums bija zudis un tā vietā skanēja pūšamo un akustisko instrumentu ansamblis. Grupa atmeta jebkādu roka tradīciju strukturālo aspektu un nomainīja to pret atmosfēras un noskaņas radīšanu. «Talk Talk» nākamais ieraksts «Laughing Stock» (1991) parāda grupas vēl lielāku attālināšanos no rokmūzikas tradīcijām, izmantojot jau elementus no free jazz un ambient, šādi kļūstot par pilnīgu pretstatu tai grupai, kas bija pazīstama kā «Talk Talk» 80. gadu sākumā.