Aptauja: Latvijā 40% jauniešu plāno saistīt dzīvi ar uzņēmējdarbību

Aptaujā secināts, ka apmēram 60% jauniešu, kuri vēlas attīstīt savu biznesu, ir vecumā no 23 līdz 25 gadiem, gandrīz puse no viņiem strādā, bet trešā daļa apvieno darbu ar mācībām.

Aptauja veikta 2018.gada jūnijā internetā. Tajā piedalījās 1090 respondentu no Latvijas, 1700 respondentu - no Lietuvas un 512 respondenti no Igaunijas vecumā no 18 līdz 25 gadiem.