Pašmāju straumēšanas servisi konkurēs ar vietējo “Netflix”, piedāvājot “HBO” saturu

No 21. augusta Latvijā un visā Baltijā ienāks viens no pasaulē zināmākajiem izklaides satura zīmoliem HBO. HBO piedāvā pasaulē populārākos un kritiķu apbalvotākos seriālus – "Troņu spēle" (“Game of Thrones”), "Lielie mazie meli" (“Big Little Lies”), "Mežonīgo rietumu pasaule" (“Westworld”), "Asi priekšmeti" (“Sharp Objects”), "Īsts detektīvs" (“True Detective”) un daudzus citus -, kā arī pavisam jaunus seriālus un filmas. “HBO” saturs būs ekskluzīvi pieejams “Lattelecom” un “LMT” satura piedāvājumā.