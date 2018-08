"Viņai paveicās, ka nav paralizēta vai mirusi." Draudzene nogrūž ASV pusaudzi no 18 metrus augsta tilta

FOTO: kadrs no video

Par jaunu interneta sensāciju kļuvis biedējošs video, kurā redzama jauniešu pārgalvība Portlendā, Oregonas štatā. 16 gadus vecā Džordana Holgersone un viņas draugi pagājušonedēļ karstā vasaras dienā grasījās no tilta lēkt upē, kad draudzene nesagatavoto pusaudzi pagrūda no 18 metru augstuma, vēsta "The Washington Post" interneta versija.