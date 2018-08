Rūpnīcu šiks un mājīguma apvienojums – industriālais dizains

Šodien industriālais stils ir aktuāls tieši dzīvošanai paredzētu platību iekārtošanā. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklis ir ieturēts modernā vai veclaicīgā stilā, industriālas detaļas, piemēram, atsegtas ķieģeļu sienas, metāla elementi, caurules, līstes un raupjie koka dēļi piešķir dzīvoklim savdabīgu un modernu akcentu.

Koka grīda vai mēbeles, kuras apbružājuši skarbie fabrikas apstākļi, ir teju industriālisma pazīšanas zīme – tās konkrētajai telpai piešķir siltumu un nostalģisku atmosfēru. Lai iegūtu šādu izskatu, iegādājies jau lietotus kokmateriālus krāmu tirdziņā, vietējā kokzāģētavā vai sludinājumu portālā. Izveido no vecajiem dēļiem koka paneļu sienu vai pat izmanto to virtuves salas, durvju un grīdas veidošanā, apliec tos ap logu rāmjiem vai izveido no tiem galdus.