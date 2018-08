Noderīga informācija Weekend Baltic festivāla apmeklētājiem

Pērnava Latvijai patiesībā ir tuvāk nekā spējam iedomāties – vien 182 km no Rīgas, kas ir tuvāk nekā Liepāja vai Ventspils, piemēram. Tā ir vien divarpus stundu brauciena attālumā no Rīgas, pusotras stundas attālumā no Valmieras un nieka 50 minūšu attālumā no Ainažiem, tāpēc ar automašīnu nokļūt līdz festivālam būs gan ērti, gan vienkārši.