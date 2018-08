Mesa - vieta un laiks manam sapnim

Ja man teiktu, vai tev nav bail balsot par to un to, kaut kāda nedrošības sajūta. Es teiktu - nē! Sliktāk var būt? Ok, vienmēr var būt sliktāk.

Runājot par to dziesmu un to, kas ir šobrīd, tā dziesma bija tā, kā ar tādu āmurīti pa galvu, cilvēki jau visu to zināja. Visas tās lietas, ko es pieminu MESAs kaut kādos tekstos, viņi jau to zina, vienkārši tas ir kaut kur nogulsnējies un par to piemirst, tāpat, kā ar dziesmu “Vērtības” - skaidrs, ka mums neatrodas laika aizbraukt uz kapiem, visi jau mēs to zinām, vienkārši es to dodu cilvēkam kā jautājumu - varbūt tomēr? Vai viņš padomā, vai viņš to ņem vērā, maina kaut ko? To man grūti pateikt...