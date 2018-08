Iespējamā misija – paklāja tīrīšana

Ņem talkā divas tukšas pudeles ar izsmidzinātāja uzgali. Vienu piepildi ar ūdeni, bet otrā sajauc ēdamkaroti maiga trauku mazgājamā līdzekļa un vienu glāzi silta ūdens. Uzsmidzini ziepjaino maisījumu uz tīras, kokvilnas lupatiņas un maigi, pulsējošām kustībām paberzē traipus uz paklāja – ņem vērā, ka paklāju nevajadzētu intensīvi berzt un kasīt. Tiklīdz traips pazūd, ar sauso lupatas daļu mēģini nosusināt samitrināto vietu paklājā. Pēc tam uz citas tīras lupatas uzsmidzini auksto ūdeni un ar to mēģini notīrīt ziepju paliekas no paklāja, pēc tam visu nosusini ar sausu lupatu. Ja paklājs vēl aizvien ir mitrs, vari uz mitruma plankuma uzklāt vairākas kārtas papīra dvieļu un atstāt tos tur uz visu nakti – papīra salvetes vienmērīgi uzsūks lieko mitrumu. No rīta noņem papīra dvieļus un ar pirkstiem paberzē paklāju, lai tā uzkārsums atkal ieņemtu iepriekšējo formu. Ja traips tīrīšanai nav padevies, procesu atkārto.