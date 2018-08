Azartspēļu kompāniju kopējā paredzamā peļņā pirmajā pusgadā par 25% lielāka nekā pirms gada

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas šogad pirmajos sešos mēnešos bija 18,265 miljonu eiro apmērā, uzrādot pieaugumu par 51,7% salīdzinājumā ar 2017.gada attiecīgo periodu, tostarp ieņēmumi no kazino spēles auguši par 68,3%, sasniedzot 12,882 miljonus eiro, ieņēmumi no totalizatora - par 23,6%, sasniedzot 5,266 miljonus eiro, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem samazinājušies par 7,6% - līdz 116,6 tūkstošiem eiro.