Partijas sola samazināt tiesvedību ilgumu un atcelt iespēju pārsūdzēt tiesas spriedumus korupcijas un pedofilijas lietās

Partijas "Saskaņa" saīsinātajā priekšvēlēšanu programmā nav norādīts, ko tieši partija vēlētos mainīt vai uzlabot tieslietu sistēmā. Nekas par tieslietu jomu nav minēts arī partiju "No sirds Latvijai" (NSL), "Latvijas krievu savienība" un "Progresīvie" 4000 zīmju priekšvēlēšanu programmās.

Savukārt "Progresīvie" savā padziļinātajā programmā norāda, ka plāno reformēt tiesu sistēmu, ieviešot specializētās tiesas. Tāpat partija vēlās ieviest progresīvo sodu sistēmu, kurā piemērotie sodi atkarīgi no faktiskā ienākumu līmeņa, piešķirot iestādēm un tiesām pilnvaras vērtēt personas faktiskos ienākumus un attiecīgi piespriežamo sodu. "Progresīvie" arī vēlas atteikties no iespējas personas atbrīvot no apcietinājuma pret drošības naudu.