iPhone funkcijas vienkāršākai un patīkamākai ikdienai

Jaunākajās “iOS” versijās pieejamas vairākas šā režīma iespējas, piemēram, “Netraucēt gulēšanas laikā” vai “Netraucēt braukšanas laikā”. Piemēram, pēdējo var aktivizēt trīs veidos: automātiski, pieslēdzot automašīnas “Bluetooth” vai manuāli (Settings > Do Not Disturb > Do Not Disturb While Driving). Ņem vērā – ja tavam auto nav “Bluetooth” pieslēgvietas, šo režīmu ieteicams iestatīt manuāli, jo automātiski tas var ieslēgties jebkurā transportlīdzeklī, piemēram, vilcienā vai tramvajā.