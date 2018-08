Trampa parakstītajā likumā ietverts aicinājums stiprināt Baltijas gaisa telpas drošību

Likumā sacīts, ka ASV politiskajai un militārajai vadībai "jāizskata iespējas pāriet no NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas uz gaisa telpas aizsardzības misiju".

Šim jautājumam jau vairākus gadus, tiekoties ar sabiedrotajiem, centušās pievērst uzmanību Lietuvas amatpersonas, norādot, ka šī ir viena no Baltijas valstu aizsardzības vājākajām vietām. Ja misijas mandāts tiktu nomainīts, Baltijas valstīs dežurējošie NATO valstu iznīcinātāji krīzes gadījumā varētu pildīt kaujas uzdevumus.

No 2014.gada, kad Krievija anektēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu, līdz 2017.gada rudenim visās trijās Baltijas valstīs bija pastāvīgi izvietotas pa vienai rotai ASV karavīru, bet pēc tam, kad Lietuvā, Latvijā un Igaunijā tika izveidoti starptautiskie NATO bataljoni, amerikāņu karavīru rotas no Baltijas valstīm tika atsauktas un šobrīd ASV karavīri no Polijā dislocētās brigādes ierodas tikai uz mācībām.