Valdība apņemas palielināt ikdienas riteņbraucēju skaitu

Lai novērtētu velosatiksmes attīstības plāna mērķa sasniegšanas pakāpi, ir noteikti vairāki rezultatīvie rādītāji, piemēram, procentuālo velosipēdistu īpatsvaru, kas brauc vismaz vienu dienu nedēļā, no kopējiem valsts iedzīvotāju skaita plānots palielināt no 23% līdz 30%, bet procentuālo velosipēdistu īpatsvaru, kas brauc vismaz piecas dienas nedēļā, no kopējiem valsts iedzīvotāju skaita plānots palielinās no 6% līdz 10%.