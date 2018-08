Vai augļus un dārzeņus pirms ēšanas tiešām ir jēga mazgāt?

Līdzīgi kā ar saaukstēšanos, no kuras it kā var izvairīties, pēc iespējas siltāk saģērbjoties, vai ar artrītu, ko it kā izraisa locītavu krakšķināšana (tie visi ir mīti), arī augļa nomazgāšanas process pirms ēšanas, lai izvairītos no slimībām, pieprasa rūpīgāku analīzi. Kas zina – varbūt tā ir ūdens kompāniju radīta sazvērestību teorija?