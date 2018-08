Septembrī Rīgas cirka ēkā cer atsākt uzņemt apmeklētājus

Pēc Lerhes paustā, līdz ar to gan cirka ēkā, gan arī ārpus tās ir droši uzturēties, taču cirka vadībai vēl jāgaida brīdis, kad jaunās konstrukcijas tiks nodotas ekspluatācijā.

Taču jau pirms tam no 10.septembra cirka ēkā paredzēta laikmetīgā mākslas festivāla "Survival kit" norise, kurā tiks izmantotas pārējās neremontētās cirka telpas. "Būtiska festivāla sastāvdaļa ir neapdzīvotu ēku izmantošana, un šā gada festivāla tēma aicina runāt par iedzīvotājiem, kas nejūtas piederīgi sociālajām grupām," gaidāmo festivālu aprakstīja Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese.

Savukārt cirka izrāžu sezonu iecerēts atklāt 5.septembrī un 6.septembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur ar izrādi "Vienkārši kosmoss" viesosies trupa "Gravity and other myths" no Austrālijas.