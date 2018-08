Trīs spēcīgi ieroči pret traipiem salonā

Tomēr jaunākās tehnoloģijas ļauj īstenot agrāk nepieredzētas jaudas iedarbību, vienlaikus nesabojājot apdares materiālus un neatstājot pēdas. Turtle Wax Power Out auduma Upholstery virsmu tīrītājs satur OXY aktīvo skābekli, tāpēc sevišķi efektīvi iztīra pārtikas traipus, kas parasti ir visgrūtāk iztīrāmie un rada visnepatīkamākos aromātus salonā. Smakas iznīcina putās izmantotā Odor-X tehnoloģija. Par Power Out putu spēcīgo iedarbību liecina tā piemērotība smagās tehnikas kabīņu, autobusu sēdekļu un laivu mīkstā apšuvuma tīrīšanai. Neuzbāzīgā aromāta dēļ Turtle Wax to iesaka arī lietošanai mājsaimniecībā. Ja traips ieēdies vai radies bagātīgākas netīrumu kārtas dēļ (piemēram, zeme uz paklājiņiem), Turtle Wax rekomendē Power Out Carpet & Mats putas. To iedarbība ir līdzīga Upholstery putām, taču sastāvs ir spēcīgāks un ar augstākām netīrumu "izcelšanas" spējām. Abi līdzekļi iepakoti 400 l aerosolā ar praktisku birstīti korķī. Sevišķi maigi sari ir Power Out Leather putu aerosola korķī, jo ādas salons prasa sevišķi maigu apiešanos. Šis preparāts ir dārgākais sērijā, jo ne tikai iztīra traipus un džinsauduma pēdas, bet arī aizsargā ādu no izbalēšanas, novecošanas, plaisāšanas un iekrāsošanās. Jaunās ādas smarža saglabājas nedēļām ilgi.