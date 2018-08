Lielākais seno spēkratu salidojums Rīga Retro 2018 jau šo sestdien

Pēc spēkratu izstādes pie Motormuzeja, plkst. 13:15 tiks dots starts tradicionālajai spēkratu parādei Rīgas ielās posmā Motormuzejs – Brīvības ielas – Kalpaka bulvāris. No plkst. 14:00 līdz plkst. 15:00 spēkratus varēs apskatīt Kalpaka bulvārī pretī Kongresu namam. Pasākums noslēgsies Brīvdabas muzejā ar klasisko spēkratu elegances konkursu.

Salidojumā kopumā piedalās aptuveni 100 senie spēkrati, kas ataino 100 gadu ilgu auto un moto būves vēsturi Latvijā un pasaulē. Starp dalībnieku braucamajiem vienmēr ir kāda īsta retro tehnikas „pērle”, to starpā viens no visu laiku spilgtākajiem ASV autobūves pārstāvjiem - 1959.gada izlaiduma Cadillac Fleetwood 60 Special. Tieši šā gada modeļi ir vieni no eksotiskākajiem 20.gs. automobiļiem, kuri, pateicoties savām kosmiskajām aizmugurējo spārnu "spurām", kļuva par rokenrola ēras simbolu un kulta automobili!