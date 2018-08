Piedošana ir labākā dāvana, ko varam pasniegt paši sev

Kad mēs nespējam piedot, mēs atgriežamies šajā situācijā atkal un atkal, jo mūsu nervu sistēma nespēj atšķirt “realitāti” no šīs prāta projekcijas, tādējādi mēs to pārdzīvojam atkal un atkal, uzturot stresa līmeni ļoti augstu. Katru reizi, kad domās atgriežamies pagātnes notikumos, mūsu nervus sistēma šo notikumu izdzīvo vēlreiz, tā it kā tas notiktu atkal. Reizēm notikums ir bijis ļoti senā pagātnē, bet mēs joprojām esam tam pieķērušies un nespējam atlaist. Mēs izdzīvojam to atkal un atkal, neapzināti radot sev ciešanas atkārtoti. Tādā veidā mēs varam radīt sev ne tikai mentālas, bet arī fiziskas problēmas.