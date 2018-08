Stājas spēkā pirmie satiksmes ierobežojumi saistībā ar Rīgas svētkiem

No šodienas plkst.20 līdz 20.augusta plkst.15 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē.