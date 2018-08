KNAB nesāks kriminālprocesu par Vīķei-Freibergai dāvināto pulksteni

Toreiz KNAB rīcībā esošā informācija liecinājusi, ka sākotnēji ekspertu vērtējums bija izdarīts, pulksteņus neapskatot un pieņemot, ka tiem nav defektu. Savukārt atkārtotā apskatē tiem tika konstatēti defekti, kas vēlāk kalpoja par pamatu to atzīšanai par nederīgiem un izslēdzamiem no pamatlīdzekļiem. Līdz ar to nebija pamata uzskatīt, ka ekspertu sākotnēji noteiktā vērtība pulksteņiem bija neapšaubāma un patiesa, norāda KNAB.

Kad izmeklētāju redzeslokā nonācis Ruško dēls, viņš liecinājis, ka, tuvojoties Vīķes-Freibergas pilnvaru beigām, viņš gatavojis dokumentāciju par visām dāvanām, kas bija uzskaitē Valsts prezidenta kancelejā, kuras Vīķe-Freiberga gribēja atpirkt. "Rado" pulkstenis novērtēts par 600 latiem un Vīķei-Freibergai piedāvāts to atpirkt, bet viņa esot paziņojusi, ka nemaksās un arī neatdos rokaspulksteni. Tad pulkstenis izņemts no izpērkamo mantu saraksta un nolemts to it kā norakstīt.