Prigožins pieprasa Vaikulei atvainoties par viņas izteikumiem saistībā ar Krimu

Dziedātāja izdevumam "RIA Novosti" paudusi savu sašutumu par cilvēku reakciju, ko izraisīja viņas izteikumi par Krimu: "Man nebija ne jausmas, ka cilvēki ir tādi zvēri. Es būšu godīga. Varbūt šā iemesla dēļ nekad neskatos televīziju. Tagad pirmo reizi to ieslēdzu, lai redzētu, kāda ir reakcija, kas tur notiek. Man šķiet, ka cilvēki ir sajukuši prātā. Viņi ir absolūti nozombēti… Viņi pat neklausās, ko saka. Žurnālisti ir provokatori un meļi, šādi ir mani iespaidi."

Prigožins atbildi parādā nav palicis un intervijā radiostacijai "Govorit Moskva" pastāstīja, ka nekādu "zvērību" no Krievijas mūziķu puses pret Laimu Vaikuli un citiem izpildītājiem no Latvijas neesot.

"Spļauj akā, no kuras dzēruši visu dzīvi. Popularitāti un slavu viņi ieguva Padomju Savienībā un turpināja to arī mūsdienu Krievijā. Jābūt objektīviem. Jāprot pateikt "paldies". Atvainojiet, apdi**āties, nu, atvainojieties visai valstij, sakiet, ka mani nepareizi saprata. Punkts. Ar to jautājums būtu slēgts. Ko vispār nozīmē "cilvēki-zvēri"?"- intervijā sacīja Prigožins.