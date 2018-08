Ielūkojies, kāds izskatīsies Džordža Lūkasa un “Zvaigžņu karu” muzejs

Dīvainā paskata muzejs pildīs vairākas funkcijas – šeit apmeklētāji varēs iepazīties ar slaveno “Zvaigžņu karu” filmu franšīzi, baudīt mākslu, iepirkties un arī mācīties. Pats režisors Džordžs Lūkass ir teicis: “Jā, šis būs mākslas muzejs, taču es vēlos to pozicionēt kā antropoloģijas muzeju. Manuprāt, populārā māksla ir ieskats sabiedrībā un tajā, ko tā vēlas no pasaules, kādi ir tās mērķi un kas to veido. Muzejs būs sabiedrības, vēstures un tās vērtību atspoguļojums.”