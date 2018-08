Bezdarba līmenis otrajā ceturksnī Latvijā - 7,7%

Statistikas pārvaldē atzīmēja, ka šogad otrajā ceturksnī par 1,9 procentpunktiem palielinājies ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk, īpatsvars bezdarbnieku skaitā - gada laikā tas pieaudzis no 39,4% līdz 41,3%. Ilgstošo bezdarbnieku skaits gan samazinājies par 2,9 tūkstošiem, un otrajā ceturksnī bija 31,1 tūkstotis.

Otrajā ceturksnī no visiem bezdarbniekiem 7,5 tūkstoši jeb 9,9% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. To īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā gada laikā samazinājies par 4,8 procentpunktiem, bet salīdzinājumā ar pirmo ceturksni - par 1,9 procentpunktiem.