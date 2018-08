Jau atkal drēbes iekrāsojušās – lūk, kā rīkoties

Neatkarīgi no tā vai veļas mazgāšanas brīdī baltā apakšveļa ir iekrāsojusies rozā krāsā no vienas ieklīdušas sarkanas zeķes, vai arī strīpainā krekla strīpas sāk saplūst, apģērbu krāsošanās ir īstas galvassāpes. Tomēr, lai arī tas varētu šķist sarežģīti, krāsu no drēbēm teju vienmēr var dabūt ārā.

Pirmais solis ir vaininieka atrašana – izņem no veļasmašīnas krāsojošo drēbi un uzmanīgi pārbaudi katru apģērba gabalu no priekšas un aizmugures. Izņem no kaudzes visas drēbes, kuras ir iekrāsojušās.

FOTO: Pixabay

Balinātājs uz skābekļa bāzes nāk palīgā

Pēc tam liec atpakaļ veļasmašīnā nokrāsotos apģērbus un vēlreiz tos pārmazgā, taču šoreiz mazgāšanas līdzeklim nedaudz pievieno balinātāju, kas nesatur hloru. Šādi balinātāji parasti ir ražoti uz skābekļa bāzes un spēs tikt galā ar traipiem gan augstā, gan zemā ūdens temperatūrā. Ņem vērā – liec mazgāties vēl mitras drēbes un nekādā gadījumā nežāvē tās žāvētājā – tā karstums krāsas tikai nostiprinās audumā un to pēc tam būs grūtāk izmazgāt.

Balinātājs uz skābekļa bāzes derēs ne tikai baltiem apģērbiem, bet arī krāsainām un apdrukātām drēbēm. Diemžēl vilnai, ādai un zīdam šī metode nederēs.

Ko darīt, ja metode nenostrādā?

Ja pārmazgāšana neiedarbojas, iemērc drēbes ziepjūdenī uz dažām stundām. Labākam rezultātam var izmantot to pašu skābekļa bāzes balinātāju un vēsu ūdeni. Ik pēc kāda laika pārbaudi, vai krāsa no apģērba ir izgājusi. Ja ūdens iekrāsojas, izlej un ielej tīru ūdeni bļodā un pievieno balinātāju. Pēc divu līdz astoņu stundu ilgas mērcēšanas kārtīgi izskalo apģērbu un žāvē to kā ierasts.

FOTO: Pixabay

Novērs krāsošanos jau laikus

Labākais veids, kā tikt galā ar krāsošanos, ir veikt preventīvus pasākumus. Iekrāsotas drēbes ar laiku atgūs savas sākotnējās krāsas, taču tas var aizņemt pat desmitiem mazgāšanas reižu.

Lūk, kā nepieļaut krāsošanos:

Mazgā visas drēbes ar līdzīgas krāsas apģērbiem, it īpaši, ja tās ir nesen iegādātas. Pirmajās mazgāšanas reizēs jauni apģērbi atbrīvojas no nestabilām krāsām, kas nav pilnībā iesūkušās auduma šķiedrās. Jau nākamajās reizēs krāsa būs nostiprinājusies un nekrāsos citus apģērbus.

Košākos apģērba gabalus mazgā atsevišķi un ar rokām vai arī saudzīgā režīmā veļasmašīnā ar līdzīgas krāsas drēbēm. Piemēram, visbiežāk citas drēbes iekrāso džinsi, taču, vienlaikus mazgājot vairākus zilu džinsu pārus, tie neiekrāsosies vai arī krāsa nebūs redzama.

Mazgā krāsainas drēbes aukstā ūdenī – tas ne tikai būs saudzīgāks pret audumu, bet arī neveicinās krāsošanos.

FOTO: Unsplash