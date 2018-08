CVK: vairāki deputāta amata kandidāti, iespējams, neatbilst likumam

Pamatojoties uz šīm oficiālajām ziņām, kas saņemtas no Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centra, CVK varētu izskatīt jautājumu par pretendentu svītrošanu no sarakstiem.

Vēlēšanu komisijas vadītājs norādīja, ka pašlaik nenosauks konkrētus kandidātus, jo vispirms plānots par šīm ziņām informēt pašus pretendentus, kā arī pārliecināties, ka no IeM Informācijas centra saņemtā informācija joprojām ir aktuāla.

Konkrēto kandidātu uzvārdus to svītrošanas gadījumā būs iespējams uzzināt CVK publiskajā sēdē, kas provizoriski varētu notikt piektdien, 17.augustā.

Tāpat nevar tikt ievēlētas personas, kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihiskiem traucējumiem, kas tām atņēmuši iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas

Attiecībā uz aizliegumu personām, kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSRS Komunistiskajā partijā (Latvijas Komunistiskajā partijā), Satversmes tiesa, lemjot par šo ierobežojumu, to neatcēla, taču reizē norādīja, ka, pārbaudot pieteikto kandidātu, CVK jāpārliecinās ne tikai par to, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēta personas aktīva darbība apstrīdētajā normā minētajās organizācijās, bet arī par to, vai persona ar savu rīcību joprojām apdraud Latvijas valsts neatkarību un demokrātiskas tiesiskas valsts principus.