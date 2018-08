Gatis Irbe: Pat kūdra mums ir labākā pasaulē

Man ir bijis, sauksim to tā, manas “karjeras” laikā kaut kādi varbūt neapdomīgi gājieni, tādi pārgalvīgi un bravūrīgi, un tad varbūt pēc tam, kad to esmu izdarījis mirkļa šāvienā neapdomājot, tad man varbūt ir bijis pēc tam kaut kādā ziņā kauns par to. Arī bieži man ir par vecām dziesmām kauns, par tām sākuma dziesmām, ja mēs runājam, tad man par daudzām no viņām ir kauns, bet tad sev saku: - Gati, kā tu vari izaugt, ja tu … no kaut kā mēs visi sākam. Skaidrs, ka uzreiz nebūsi kaut kādā ziņā perfekts. Perfekts mēs neviens nekad nebūsim, bet tu kaut kā audz un kaut kā tā evolūcija notiek. It kā man ir kauns, bet tajā pašā laikā es sev saku - nekaunies, tā tas vienkārši ir.