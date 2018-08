Veikalu "Jysk" preču piegādātāja "Do It" apgrozījums pērn pieaudzis par 18,8%

Nākamajā finanšu gadā "Do It" plāno turpināt darbu pie iepirkuma cenu uzlabošanas, lai nodrošinātu klientiem konkurētspējīgas preču cenas. Aktīvi plānots turpināt darbu arī pie mārketinga stratēģijas izstrādes ar mērķi vairāk pastiprināt "Jysk" zīmola atpazīstamību Baltijas un Baltkrievijas tirgos.

SIA "Do It" pamatdarbības veids ir preču iepirkumu, pārdošanas stratēģijas izstrāde, produktu atlase un piegāde mājsaimniecības preču veikalu tīklam "Jysk".

SIA "Do It" dibināta 2005.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 12,999 miljoni eiro. "Do it" īpašnieki ir Lietuvā reģistrētā "JYSK Baltic UAB" - 33,33%, Islandē reģistrētā "Joska Eignarhaldsfelag ehf av PLC" - 0,02%, Igaunijā reģistrētā "Jysk Linnen'n Furniture OU" - 33,33% un Latvijā reģistrētā SIA "Jysk Linnen'n Furniture" - 33,33%.