Pērn ārstēti 253 marihuānas lietotāji ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

Viņu vidū lielākā daļa marihuānas lietotāju bija vīrieši, proti, gada laikā no kopējā šīs grupas pacientu skaita tikai 25 bija sievietes. Lielākā daļa marihuānas lietotāju, kas pagājušā gada laikā ārstējušies, bija vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Visvairāk jeb 65 marihuānas lietotāji bijuši vecuma grupā no 20 līdz 24 gadiem. Ārstējušies arī astoņi bērni vecumā no desmit līdz 14 gadiem, kā arī viens cilvēks vecuma grupā no 50 līdz 54 gadiem, kurš ir vecākais ārstētais cilvēks marihuānas lietošanas dēļ.