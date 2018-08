“Latvijas Goda aplis” aicina uz Dagdas novadu

Svētku programma sāksies pulksten 14, kad tiks teiktas svinīgas runas, notiks svinīgais gājiens un sagatavošanās tradicionālajam viduslaiku cīnītāju turnīram. To rīko “Kroma kolna bruoliste”, kuras dalībnieki lieliski pārzina Dagdas teritorijas vēsturi un restaurē gadsimtiem senus notikumus.

Ne tikai dalībnieku, bet arī apmeklētāju iecienītais turnīrs sāksies pulksten 15 un turpināsies līdz pat pulksten 21, kad notiks fināls un uzvarētājs saņems arī balvu – EUR 250. Pirms tam vēl pulksten 19 notiks kavalērijas kauja, kas nozīmē, ka cīniņš notiks, sēžot zirgu sedlos, bet pulksten 20 sāksies vikingu futbols. Bumbas vietā tajā galvenais objekts ir baļķis, kas jānogādā otras komandas laukuma sākumā. Zinātāji runā, ka šī spēle ir skatītājiem ar stipriem nerviem... Vīru cīņās un spēlēs piedalīsies ne tikai vietējie, bet arī viesi no Lietuvas un Baltkrievijas.

Notiks arī turnīri bērniem, kuros varēs izmēģināt prasmes gan šaušanā ar loku, gan cīniņā ar improvizētu vairogu un zobenu, gan zirgu kaujā. Īstie zirgi tajā gan nepiedalīsies. Ar tiem varēs pavizināties no pulksten 18, kad šādu iespēju piedāvās zirgu sēta “Klajumi”.

Svētku laikā apmeklētājiem būs arī iespēja iesaistīties seno latgaļu amatu un prasmju darbnīcās, kā arī pašiem piedalīties tematiskās spēlēs. Muzikālo noskaņu radīs folkloras kopas no Dagdas novada – “Olūteņi” un “Sovvaļnīki”.

Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā “Staro Rīga”. Attiecīgi arī “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.