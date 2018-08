Studentes Sintijas Bāliņas nāve Mangaļsalā: policiste izmeklēšanā nav ievērojusi likumu

2017.gada 23.novembrī studente pazuda pa ceļam no mājām Vecmīlgrāvī uz augstskolu "Turība". Pēc dažām dienām 19 gadus veco studenti atrada miruši Mangaļsalā. Policija ziņoja, ka sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību un nozīmējusi ekspertīzes, lai noteiktu jaunietes nāves cēloni. Tolaik tika ziņots, ka ārējas vardarbīgas nāves pazīmes meitenei neesot konstatētas.

Šā gada 28.martā kriminālprocess tika izbeigts, traktējot to kā nelaimes gadījumu, tomēr meitenes ģimene ar to nebija mierā, jo bija konstatēts, ka jaunietei ir nodarīti miesas bojājumi, tajā skaitā ķermeņa intīmajās zonās, tāpēc neesot pamata uzskatīt, ka viņa izdarījusi pašnāvību vai noticis nejaušs negadījums. Ekspertīzē ticis konstatēts, ka īsi pirms nāves upuris saņēmis sitienus ar cietu trulu priekšmetu dažādās ķermeņa daļās, bikšu rāvējslēdzējs bija vaļā, tās bija noslīdējušas, tomēr izvarošana nebija notikusi. Nāve gan iestājusies no ķermeņa atdzišanas. Meitenes organismā konstatēta medikamenta klonazepāma atliekvielu klātbūtne, vēstīja "Neatkarīgā".