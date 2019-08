Kā neizputēt, gatavojot bērnu skolai

Tici vai ne, bet mājās tev jau varbūt ir kaudze visādu noderīgu lietu. Skapīši, atvilktnes, plaukti, bērna pagājušā gada mugursoma, pagraba kastes. Tās ir slepenās vietas, kur var atrast visādus krājumus. Izskati tos un savāc visu skolai noderīgo kaudzē (plastmasas kastē vai uz virtuves galda), un sastādi sarakstu ar to, kas tev jau ir. Saglabā šo sarakstu un ņem to līdzi uz veikalu, kad plāno iegādāties skolas piederumus.

Nākamais solis – izrevidē bērna drēbju skapi. Visu neglābjami noplīsušo met ārā, bet to, kas palicis par mazu, ziedo.

Pēc šādas kārtošanas tev veidosies pavisam skaidrs priekšstats par to, kas tev patiešām jāpērk.

Sarīkojiet tikšanos ar citiem klases vai skolas vecākiem, kas veikuši līdzīgu revīziju, un pamēģiniet atrast lietas, ar kurām var samainīties vai nopirkt no citiem vecākiem daudz lētāk nekā veikalā. Piemēram, kādam var glabāties mājās lieki papīra krājumi, kādam pēc konferences būs palikuši pāri rakstāmpiederumi vai blociņi, vēl citam liekus aksesuārus sadāvinājuši radi vai draugi.

Var sarunāt līdzvērtīgu maiņu vai apmainīt vajadzīgās lietas pret pašceptiem cepumiem vai veltēm no sava dārza.

Painteresējies, vai draugu bērniem, kas ir vecāki, nav palikušas mājās vecās grāmatas, kas var noderēt tavam skolēnam. Maiņu var izsludināt arī sociālajos tīklos kādā no grupām no sērijas «atdod, maini, pērc un pārdod». Šādam nolūkam labi noderēs arī vecāku whatsapp čati.

Ja bērns saka, ka viņam noteikti vajag tieši tādu (dārgāku) lietu, nevis to, ko tu esi izvēlējies (lētāku), saki, ka par starpību viņš var samaksāt no vasarā nopelnītā vai arī no savas ikmēneša kabatas naudas.