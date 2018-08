Evija Sloka Latvijā izdod savu pirmo oficiālo dziesmas kaverversiju

Vēl jāmin Eirovīzijas dziesmu konkurss Latvijā 2011. gadā, kur izcīnīta 4.vieta. Pēc konkursa Evija sapratusi, ka gribas lielāku izaugsmi un mazliet vairāk iepazīt pasauli, tāpēc nolēmusi doties studēt uz Angliju. Tas bijis liels un drosmīgs solis uzdrošināties sākt dzīvi no nulles. Mācījusies un attīstījusies Gildfordas "The Academy of Contemporary Music", bet 2015.gadā iepazinusies ar savu vīru Frančesko un pārcēlusies uz Amerikas Savienotajām Valstīm, uz Ņūdžersijas štatu. Šobrīd Evija strādā par privātskolotāju gandrīz 40 studentiem (māca dziedāt, klavierspēli un vijoles spēli). Māca arī mūziku divos bērnudārzos. Bet paralēli tam visam māksliniece aktīvi raksta savu debijas albumu angļu valodā ar jauno ārzemju skatuves vārdu - Evija Rea (neviens ārzemēs nevar izrunāt pareizi uzvārdu "Sloka") un vēl cītīgāk strādā pie latviešu šūpuļdziesmu albuma kā Evija Sloka. Pirmizrāde 2018.gadā!