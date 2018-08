Nākamgad "airBaltic" sāks lidojumus no Rīgas uz Štutgarti

"Štutgarte ir jau mūsu sestais galamērķis Vācijā. Esam pārliecināti, ka šo tiešo savienojumu novērtēs gan biznesa, gan atpūtas ceļotāji. Kā viens no Vācijas autorūpniecības nozares centriem, kas bagāts ar unikālām dabas ainavām, Štutgarte saviem viesiem piedāvā plašas iespējas," informēja "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas. 2018.gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.