Aptauja: 28% vīriešu neuzskata, ka par vardarbību pret sievieti ģimenē būtu jāsoda

Īpaši augsta vardarbības pret sievieti tolerance ir to vīriešu vidū, kuri ir vecumā no 55 līdz 63 gadiem, savukārt viszemākā - vīriešiem, kuri ir 15 līdz 24 gadus veci. Vienlaikus vērojams, ka pamatizglītību ieguvušu vīriešu vidū attieksme tikai nedaudz atšķiras no augstāko izglītību ieguvušo vīriešu attieksmes, proti, 33,8% pamatizglītību ieguvušie vīrieši uzskata, ka vardarbību pret sievieti nevajag sodīt, turklāt šādu viedokli pārstāv arī 31,2% augstāko izglītību ieguvušu vīriešu.