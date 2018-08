Subaru vairākiem simtiem auto atklāj defektu; īpašnieki vietā saņems pilnīgi jaunas mašīnas

Automobiļi, kuros nav notikusi pilnvērtīga metināšana, ražoti periodā no 13. līdz 21. jūlijam. Pēc Subaru of America informācijas, pārdoti gan ir tikai deviņi no šiem auto, un to jaunajiem īpašniekiem tiks piešķirti pilnīgi jauni 2019. modeļu gada Ascent.