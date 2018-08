Uzmani savas dzimumzīmes!

Kā skaidro A.Derjabo, vairums dzimumzīmju ir labdabīgi veidojumi, un to skaitu parasti nosaka iedzimtība. Vieniem dzimumzīmes ir jau kopš pirmajām mūža dienām, citiem attīstās dzīves laikā, un ir pilnīgi normāli, ja gadu gaitā to skaits palielinās.

Ādā atrodas īpašas šūnas – melanocīti, kas ražo pigmentu melanīnu, tas aizsargā mūs no noteikta daudzuma ultravioletā starojuma. Tā kā Latvijā saulīte mūs nelutina un ultravioletie stari sevišķi neapdraud, mūsu melanocīti ir diezgan kūtri. Taču ilgstoša atrašanās saulē tos piespiež darboties pastiprināti, un dzimumzīmītes ir nekas cits kā melanocītu ražotā pigmenta sakopojumi.

Kāpēc pārspīlēta sauļošanās ir tik kaitīga, it sevišķi tiem, kurus daba apveltījusi ar bālu ādas krāsu un gaišiem vai rudiem matiem? Tāpēc, ka melanīns netiek galā ar visiem ultravioletajiem stariem un to kaitīgā darbība uzkrājas šūnās. Līdz ar to saules ietekmē melanocīti var sākt nepareizi dalīties un rasties citas reakcijas.