Izīrēju dzīvokli a la "hipiju halucinācija"

Studenti no Eiropas valstīm – zviedri, itāļi, spāņi, portugāļi - ir naudīgāki un dzīvokli īrē pa diviem vai trim. Starp viņiem ir tādi, kas gatavi maksāt no 350 līdz 600 eiro par vienu guļamistabu. Pašmāju studenti par jumtu virs galvas gatavi maksāt no 100 līdz 300 eiro (no cilvēka). Tikai nedaudzi mēnesī par mājokļa īri ir ar mieru maksāt 500 eiro. “Lai samaksātu 500 eiro eiro par īri plus komunālos, algai jābūt vismaz 1500 eiro. Otrs variants – par dzīvokli maksā vecāki.”