Amerikānis pēc strīda ar sievu ietriecas pats savā mājā ar lidmašīnu

Dveins Juds nozaga "Cessna 525" lidaparātu no tuvējās lidostas, kur strādāja, un tīšuprāt ietriecās mājā, kurā dzīvoja viņa ģimene.

Juda 17 gadus vecais dēls Pārkers žurnālistiem atkārtoja pēdējos no tēva dzirdētos vārdus: "Es tevi mīlu. Mēs satiksimies rītdien." To Juds dēlam pateica pirmdien, pirms aizbrauca prom no ģimenes mājokļa.