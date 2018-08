"airBaltic" sāks tiešos lidojumus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu

Šogad "airBaltic" jau sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu, bet oktobrī šiem galamērķiem tiks pievienotas Stokholma un Oslo.

Kā norādījis "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss, kopumā nākamgad lidsabiedrība piedāvās lidojumus no Igaunijas galvaspilsētas 12 dažādos virzienos.

Biļete lidojumam maršrutā Tallina-Malaga maksās, sākot no 79 eiro, maršrutā Tallina-Brisele - no 39 eiro un maršrutā Tallina-Kopenhāgena - no 29 eiro.