CVK saņēmusi ziņas par četru deputātu kandidātu iespējamu sadarbību ar VDK; kandidāti to noliedz

CVK ir saņēmusi visu 13.Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu pārbaužu rezultātus no Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centra un TSDC un rīt, 17.augustā, plkst.11 Rīgā, Smilšu ielā 4, notiks CVK sēde, kurā tiks lemts par vairāku deputātu kandidātu svītrošanu no kandidātu sarakstiem.

No saņemtās informācijas izriet, ka uz pieciem deputātu kandidātiem attiecināms ierobežojums, kas liedz vēlēšanās kandidēt personām, kuras sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta, bet uz trim kandidātiem attiecināms ierobežojums kandidēt vēlēšanās, ja persona Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihiskiem traucējumiem, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas.