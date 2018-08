RDSD: Rīgas tiltu stāvoklis ir labs vai apmierinošs

Savukārt kā apmierinošs novērtēts 99 Rīgas tiltu un pārvadu stāvoklis. Kā skaidroja departamentā, "apmierinošs" nozīmē to, ka tilta stāvoklis no nestspējas viedokļa ir drošs, bet tā ilgmūžības saglabāšanai jānovērš konstatētie defekti. Tāpēc atsevišķiem objektiem, kuru stāvoklis ir apmierinošs, patlaban tiek izstrādāti atjaunošanas būvprojekti.

Pēc Ahunas-Ozolas paustā, detalizēta Rīgas tiltu un pārvadu konstrukciju pārbaude tiek veikta vismaz reizi piecos gados un to mērķis ir noteikt būvju tehnisko stāvokli, to nestspēju un ekspluatācijas drošību, konstatēt ekspluatācijas laikā radušos defektus un to cēloņus, noteikt paredzēto nolietošanas un atlikušo kalpošanas laiku, kā arī konstatēt pārbūves izmaksas atlikušā kalpošanas laika beigās.