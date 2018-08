Jūrmalā pirmajā pusgadā tūristu skaits pieaudzis par 21%

Lielāko kūrortpilsētas naktsmītnēs apkalpoto viesu īpatsvaru veido viesi no ārvalstīm - 61%, pārējo daļu veido vietējie ceļotāji. Lielāko ārvalstu tūristu daļu veido viesi no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Vācijas, Zviedrijas un Ukrainas. Vislielākais noslogojums šajā laika periodā bija kūrorta rehabilitācijas centros, kūrortviesnīcās un viesnīcās. Kopumā Jūrmalā tūristi uzturējušies vidēji trīs diennaktis.

Analizējot pilsētas viesu sadalījumu pa valstīm, lielākais pieaugums pavasarī bijis no Ukrainas - viesu skaits no šīs valsts dubultojies. Ievērojams tūristu skaita pieaugums 90% apmērā bijis no Polijas, Lietuvas - par 43%, Norvēģijas - par 35%, Krievijas - par 30%. Par ceturtdaļu vairāk viesu bijis no Izraēlas, Somijas, Baltkrievijas. No Igaunijas Jūrmalu apmeklējuši par 15% vairāk tūristu, no Lielbritānijas - par 14% vairāk.