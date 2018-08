Autovadītāji: transportlīdzekļi ar stūri labajā pusē ir bīstamāki ceļu satiksmē

Kopumā 81,9% no aptaujas dalībniekiem pilnībā vai daļēji piekrita apgalvojumam, ka Latvijā transportlīdzekļi ar stūri labajā pusē ir bīstamāki ceļu satiksmē par tiem, kam stūre atrodas kreisajā pusē.

Tajā pašā laikā jāatzīst, ka tikai nedaudz vairāk par pusi (54%) autovadītāju stingri iestājas pret lēmumu no šā gada 1.novembra reģistrēt vieglos pasažieru automobiļus, kuriem stūre atrodas labajā pusē.

Sistēmas darbības sekmīgākai nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā, – AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.